Motosikletiyle kamyonetin altına girdi! O an kamerada!
İstanbul'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek kamyonetin altına girdi. Motosiklet sürücüsü ve yolcunun yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı
İstanbul Beylikdüzü'nde kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi.
ISLAK YOLDA HAKİMİYETİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre; yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.
KAYIP KAMYONETİN ALTINA GİRDİ
DHA'daki habere göre yolda kaymaya devam eden motosiklet önünde ilerleyen kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KAZA ANI SÜRÜCÜNÜN KASK KAMERASINDA
Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü ve yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdiği görülüyor.