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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletli çocuğun akılalmaz ölümü!

        Motosikletli çocuğun akılalmaz sonu! Şüpheli aranıyor!

        Kocaeli'de 17 yaşındaki Yunus Tanko, seyir halindeyken kendisine fırlatılan taş nedeniyle motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybedip düştü. Ağır yaralanan Yunus Tanko, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:37
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        Motosikletli çocuğun akılalmaz ölümü!
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        Kocaeli'de, seyir halindeyken fırlatılan taş nedeniyle motosikletten düşen Yunus Tanko (17), hayatını kaybetti.

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        Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

        Caddede motosikletiyle hızla giden Yunus Tanko'ya, iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen kişi taş attı. Taştan korunmak isterken direksiyon kontrolünü kaybeden Tanko, motosikletten düştü.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus Tanko, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Tanko, dün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Polis, taş atıp Tanko'nun kaza yapmasına sebep olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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