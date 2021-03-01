Rus Moujan Türkiye'yi temsil edecek 0:00 / 0:00

2020'de Uluslararası 'World Next Top Model' güzellik yarışmasında 'Miss Asia' seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rus asıllı Moujan Rajaei, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 'Miss Europe Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Moujan Rajaei, yarışmaya katılmadan önce Habertürk HT Sütüdyo'da kendisi hakkında merak edilenleri cevapladı.

Moujan'ın anlamı nedir?

Güzel gözlü demek. Gözlerim de mavi.

Rus asıllı olduğunu biliyorum, doğru değil mi?

Evet.

Türkiye hikâyenden bahseder misin?

İlk başta ailemle geldik. Hala beraberiz. Bir dönem burada tek kaldım. Burada akrabalarımız, arkadaşlarımız var. Tabi ki bunların yanına geldik. Türkiye'yi çok seviyorum.



Türkiye'nin neleri seni etkiledi de ben burada yaşayayım dedin?

Burada çok akrabalarımız olduğu için ve dostlarımız arkadaşlarımızdan dolayı biraz da nasip diyebilirim.

Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Türkiye'deki kariyerine ne şekilde devam etmek istiyorsun?

Türkiye'yi temsil edeceğim. Ben şu an modellik yapıyorum ama aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum, yani oyunculuk eğitimim var. Birçok projeyle görüşmelerim var. Şimdilik böyle ilerliyorum. İleride daha iyi olacağına inanıyorum. Bu konuda kendime güvenim tam. Çok iyi olacağını düşünüyorum.

Türkiye senin için ne ifade ediyor?

Vatan. Türkiye beni vatandaş olarak kabul ettiği için ben bunun hakkını ödemek istiyorum. Bu şekilde Türkiye'yi temsil ederek başarı getireceğimi düşünüyorum.

Türkiye'ye alışma süresinde zorluk yaşadın mı?

Tabii ki. Her bir yabancı gibi ilk başta zorluk yaşadım. Yeni kültür, yeni insanlar. Ama sonunda anlıyorsun ki bütün insanlar kardeş gibiler. O zaman rahat ediyorsun. Anlıyorsunuz ki, onlar da bizim gibi düşünüyor, biz onlar gibi düşünüyoruz ve aslında hepimiz aynıyız ve birbirimizden farkımız yok. Sonrasında zaten her şey yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. İlk başta sevmen gerekiyor. İnsanları sevdiğinde olayları çözüyorsun.

Türkiye'ye gelir gelmez modellik yapmaya mı başladın?

Ben ilk olarak okula geldim. Genetik Mühendisliği mezunuyum.

Modelliğe nasıl geçtin?

O dönemde çevremdeki kişiler beni yönlendirdi. Sende yetenek var ve bu işi yapabilirsin şansını dene dediler. Bu yüzden ben de yavaş yavaş başladım. Bu arada bende oyunculuk eğitimi de var. Aynı zamanda tiyatrocuyum. Küçükken 5 yıl Jimnastik ve bale yaptım.

Genetik Mühendisliği ne oldu? Mesleğini hiç yaptın mı?

Yok bu mesleği hiç yapmadım ve yapmayı da düşünmüyorum.

Neden?

Bazı ailevi konular var onlardan dolayı diyebilirim.

Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceksin. Bu süreci bize anlatabilir misin? Güzellik yarışmasına girmen, seçilmen nasıl oldu?

Evet Türk vatandaşıyım. Geçen Lübnan'da katıldığım yarışmada, uluslararası yarışma olduğu için 40 farklı ülkeden kızlar katıldı. Ben orada Miss Asia olarak seçildim. Şimdi tekrar Beyrut'ta başka bir güzellik yarışması olacak. Ben bu kez Türkiye'yi temsil edeceğim. Bugün de özellikle Türk bayrağına vurgu yapmak için kırmızı beyaz giydim. Ben kendimi Türk hissediyorum.

Türkiye'yi Miss Europe Güzellik Yarışmasında temsil edeceksin. Yarışmaya nasıl hazırlanıyorsun? Neler yapıyorsun?

Evet, Her türlü... Yemekten başlayın, spor, cilt bakımı, duruşum, eğitimlerim her şey diyebilirim. İyi derecede 5 dil konuşabiliyorum.

26 yaşında nasıl bu kadar çok dili nasıl öğrenebildin?

İlk başta öğretilenleri sevdim. Ondan sonra önem verdim, sonrasında dil öğrenmeye başladım. Konuşa konuşa geliştirdim. İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça ve Türkçe. Bir de önümüzdeki dönemlerde İtalyanca kursuna gideceğim.

Yarışmadan sonra ne olmasını umarsın?

Ülkeme uğur getirmek istiyorum. Bu benim amacım. Ama yarışmadan sonra tabi ki benim hayatım devam edecek. Ama hayatımın farklı bir şekilde devam etmesini istiyorum. Daha başarılı, daha iyi, daha kaliteli. Sonuçta işlerimde ben bunu değerlendiriyorum. Oyunculuk ya da farklı projelerimde etkisi olacağını düşünüyorum.



Modellik yaparken de aynı zamanda oyunculuk yapmak istiyorsun, öyle mi?

Evet. Hatta aynı anda ikisi de olabilir. İkisinin de eğitimini aldım.

Modellikten memnun musun?

Türkiye'yi temsil edeceğim daha ne olsun.

Seninle ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor? Biraz bahseder misin?

Resim çizmeyi çok seviyorum. Ressamım aynı zamanda. Eskiden Müsait olduğum zamanlarda çok iyi güzel resimler çizdim. Ama şu an bunu yapamıyorum. Çünkü fırsat bulamıyorum. O kadar çok seviyorum ki resim çizmeyi eskiden hep çok iyi bir ressam olacağım diyordum. Ama tabi hayat her zaman senin önüne farklı şeyler getirebiliyor. Hayat çok sürprizlerle dolu. Bazen istediğin gibi olmayabilir ama senin için başka bir sürpriz çıkabilir.