Lacivert-beyazlılar genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Kasımpaşa, Mounir Chouiar'ın lisans işlemlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Mounir Chouiar ile yollar ayrıldı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.

24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.

Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.

Fransız oyuncu sezon başında Başakşehir'e 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer oldu.