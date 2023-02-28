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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mourinho'dan Icardi atağı

Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden doğan Mauro Icardi, İtalyanların gündeminden düşmüyor! Arjantinli golcü için Milan'dan sonra Roma da devreye girdi!

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  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Galatasaray'ın bu yaz PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, İtalya'da gündemden düşmüyor! Türkiye'de adeta yeniden doğan 30 yaşındaki golcü için Milan'dan sonra Roma da harekete geçti. 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    İtalyan basını, Tangocu için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet hattını Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. Milan da Icardi için istekli.
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    PSG'nin gelecek planları arasında yer vermediği Arjantinli yıldızın en büyük talipleri Serie A ekipleri Roma ve Milan... 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise 30 yaşındaki başarılı golcü oyuncu için en ciddi aday Roma... 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    "Calcioinpillole.com" 'Mauro Icardi için tüm yollar Roma'ya çıkıyor' başlığı ile verdiği haberinde, Jose Mourinho'nun onu çok istediğine vurgu yaptı.
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Haberde "Mauro Icardi'ye Roma ve Milan'ın talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma... Teknik Direktör Jose Mourinho, takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan Başkent ekibinde; hücum hattını Portekizli çalıştırıcı, Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor" ifadelerine yer verildi. 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Yine habere göre Icardi'nin Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istediği kaydedildi ve şöyle denildi: 

    "Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer."
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    "TÜRKİYE'DE DE KALABİLİR"

    Milan da Icardi'yi isteyen bir başka kulüp ama Milano onun için cehennem olabilir. Roma ise Icardi için cenneti andırır. Icardi zaten şu anda Sarı-Kırmızılı forma giyiyor. Galatasaray'da bu sezon kiralık oynuyor. Ancak hala PSG'nin oyuncusu... 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Eğer Paris yaz aylarında onu satmazsa bir sonraki yıl ücretsiz olarak ayrılacak. Ancak Wanda ve Icardi'nin yeni sezonda Serie A yerine Türkiye'de kalma tercihleri de var." 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Galatasaray yönetimi, bu sezon 12 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan ve taraftarla arasında büyük bir bağ oluşan Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunuyor.

     
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    TORREIRA DA ÇİZME YOLCUSU

    Galatasaray, bu sene şampiyonluğa oynarken, takımdaki birçok isim de Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekti. O isimlerden biri de Torreira... 

     
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    İtalyan basını, Milan'ın Uruguaylı oyuncuyu alternatifli transfer listesine aldığını ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklif yapacağını duyurdu. 

     
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Haberde; "Teknik Direktör Pioli, Ismael Bennacer'e alternatif olarak Torreira'yı istiyor. Milan, Uruguaylı oyuncu için hamle yapacak.

     

     
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    İtalya'ya dönme arzusu, onu Türk kulübüyle imzaladığı uzun sözleşmeden vazgeçmeye ikna edebilir" ifadeleri kullanıldı.
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. 
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.
  • Mourinho'dan Icardi atağı: Galatasaray'da son dakika gelişmesi! İtalyan basını duyurdu

    27 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı ve 1 golün hazırlayıcısı oldu.

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