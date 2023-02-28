Mourinho'dan Icardi atağı

Yine habere göre Icardi'nin Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istediği kaydedildi ve şöyle denildi:

"Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer."