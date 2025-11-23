MS hastası Selma Blair: Çok çok şanslıyım

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ABD'li oyuncu Selma Blair, sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. 53 yaşındaki Hollywood yıldızı, yeni röportajında, Multipl Sklerozla (MS) mücadelesini anlatırken, hastalığın birkaç yıldır nüksetmediğini açıkladı.

Kronik bağışıklık sistemi bozukluğuyla ilgili hastalık teşhisi, Selma Blair'e ilk olarak 2018'de konuldu. Bu dönüm noktasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu; "Elbette şu anda beynimde daha fazla hasar biriktirmiyor olmam benim için dünyalar kadar önemli. Nöroplastisite (beynin yeni sinir bağlantıları kurma ve mevcut bağlantıları güçlendirme yeteneği) hissi konusunda da büyük ilerleme kaydettim" dedi.

REKLAM

Herkesin MS deneyiminin farklı olduğunu ve kendini çok çok şanslı hissettiğini belirten Selma Blair, şöhretini başkalarına yardım etmek için kullandığından da bahsetti. Bu yılın başlarında iyileşme sürecinde olduğunu açıklayan oyuncu, artık dayanıklılığını geri kazandığını ve sürekli yorgun olmadığını söyleyerek, nihayet geleceğe bakmaya hazır olduğunu açıkladı.