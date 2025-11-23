Bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyin ile vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır. Hastalığın ortaya çıkışı ile ilgili olarak günümüzde kabul edilen bilimsel görüş, genetik olarak yatkın kişilerde bir takım çevresel faktörlerin eklenmesi ile hastalığın ortaya çıktığıdır.
MS hastası Selma Blair: Çok çok şanslıyım
2018'den bu yana MS hastalığıyla mücadele eden Selma Blair, herkesin MS deneyiminin farklı olduğunu ve kendisini çok çok şanslı hissettiğini söyledi: Şu anda beynimde daha fazla hasar biriktirmiyor olmam benim için dünyalar kadar önemli
Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ABD'li oyuncu Selma Blair, sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. 53 yaşındaki Hollywood yıldızı, yeni röportajında, Multipl Sklerozla (MS) mücadelesini anlatırken, hastalığın birkaç yıldır nüksetmediğini açıkladı.
Kronik bağışıklık sistemi bozukluğuyla ilgili hastalık teşhisi, Selma Blair'e ilk olarak 2018'de konuldu. Bu dönüm noktasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu; "Elbette şu anda beynimde daha fazla hasar biriktirmiyor olmam benim için dünyalar kadar önemli. Nöroplastisite (beynin yeni sinir bağlantıları kurma ve mevcut bağlantıları güçlendirme yeteneği) hissi konusunda da büyük ilerleme kaydettim" dedi.
Herkesin MS deneyiminin farklı olduğunu ve kendini çok çok şanslı hissettiğini belirten Selma Blair, şöhretini başkalarına yardım etmek için kullandığından da bahsetti. Bu yılın başlarında iyileşme sürecinde olduğunu açıklayan oyuncu, artık dayanıklılığını geri kazandığını ve sürekli yorgun olmadığını söyleyerek, nihayet geleceğe bakmaya hazır olduğunu açıkladı.
"Komik olan şu ki, hayal kurmaya yeterince zaman ayırmadım. Şimdi de 'hayallerim neler?' diye düşünüyorum" diyen Blair, "Hedeflerimin ne olduğunu bilmediğimi fark ettim" ifadesini kullandı.