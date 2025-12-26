MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı, 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. 26 Aralık bugün itibarıyla başlayan başvuru süreci, 25 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. İstihdam kapsamında adaylar, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapacak. Peki MSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar haberimizde...
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında devam edecek başvuru süreci sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi’nde personel ve memur alımı gerçekleşecek. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kadro dağılımları neler? İşte ayrıntılar...
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Adaylar 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
HANGİ KURUMLARDA NE KADAR PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nda
- MSB'ye 691,
- Genelkurmay Başkanlığı'na 81,
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207,
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109,
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114,
- Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Devlet memuru ünvanıyla ise,
- MSB'ye 58,
- Genelkurmay Başkanlığı'na 5,
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20,
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8,
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12,
- Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrim içi yapılacak.
BAŞVURU SÜRECİ
MSB personel alımı başvuru sürecinde:
Adaylar başvurularını 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında yapacak.
Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, bilgilendirilerek sınava davet edilecek.
Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası girilerek 300 TL olan sınav ücretini yatırılacak.
Adayların sınav tarihi ve yeri, sınavın ardından işe alınacak asil ve yedek adaylar listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,
- Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
- Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.