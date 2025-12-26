Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı: MSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

        MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Milli Savunma Bakanlığı, 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. 26 Aralık bugün itibarıyla başlayan başvuru süreci, 25 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. İstihdam kapsamında adaylar, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapacak. Peki MSB personel alımı başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında devam edecek başvuru süreci sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi’nde personel ve memur alımı gerçekleşecek. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kadro dağılımları neler? İşte ayrıntılar...

        2

        MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

        Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

        Adaylar 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

        3

        HANGİ KURUMLARDA NE KADAR PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı'nda

        - MSB'ye 691,

        - Genelkurmay Başkanlığı'na 81,

        - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207,

        - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109,

        - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114,

        - Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

        Devlet memuru ünvanıyla ise,

        - MSB'ye 58,

        - Genelkurmay Başkanlığı'na 5,

        - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20,

        - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8,

        - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12,

        - Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.

        4

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        Başvurular 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrim içi yapılacak.

        MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BAŞVURU SÜRECİ

        MSB personel alımı başvuru sürecinde:

        Adaylar başvurularını 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında yapacak.

        Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, bilgilendirilerek sınava davet edilecek.

        Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası girilerek 300 TL olan sınav ücretini yatırılacak.

        Adayların sınav tarihi ve yeri, sınavın ardından işe alınacak asil ve yedek adaylar listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

        6

        BAŞVURU ŞARTLARI

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

        - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,

        - Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

        - Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu