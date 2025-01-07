MSB, acil organ nakli için harekete geçti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bir kişi için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Ordu'dan Erzincan'a karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı
Giriş: 07.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:06
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ordu’dan Erzincan'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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