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        Haberler Gündem Güncel MSB, acil organ nakli için harekete geçti | Son dakika haberleri

        MSB, acil organ nakli için harekete geçti

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bir kişi için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Ordu'dan Erzincan'a karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:06
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        MSB, acil organ nakli için harekete geçti
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        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ordu’dan Erzincan'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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