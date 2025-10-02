MSB'den Gazze açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda son bir haftada 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 177 olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatan ve millet uğruna şehit olan kahraman Mehmetçiğin ve mücahitlerin yan yana yattığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Boğazköy Şehitliği'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, "tek millet, iki devlet ve tek yürek" anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edileceğini belirten Aktürk, "Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi, hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler (BM), NATO, AGİT ve Avrupa Birliği (AB) ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını belirten Aktürk, şunları kaydetti: "NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden ihtiyat taburumuz 1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır. Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini ise yarın düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır. 2'nci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir. Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal'e intikal etmiştir."

REKLAM İSRAİL Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediklerini ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk dersin verileceğini belirten Aktürk, derste Filistin'in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden sürecin ele alınacağını söyledi. Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ı ziyaret ettiğinin bilgisini paylaştı. TERÖRLE MÜCADELE TSK'nın terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

REKLAM Tuğamiral Aktürk, hudutların tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu belirterek, şunları anlattı: "Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 6-8 Ekim arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ateş Serbest-2025 Faaliyetinin düzenleneceğini belirten Aktürk, "Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Bakanımızın da katılımı ile 8 Ekim'de yapılması planlanan söz konusu faaliyette, 50 farklı cins ve çapta silah sistemi ile atış görevleri yapılacak, 82 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilenecektir. Faaliyet kapsamında ayrıca Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile Hürkuş tarafından uçuş yapılması ve Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser verilmesi planlanmaktadır." dedi.

REKLAM Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 milimetre piyade tüfeği ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ise yarın T-70 Genel Maksat Helikopterinin envantere alınması planlanmaktadır." bilgisini paylaştı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını hatırlatan Aktürk, "Şirketimizin gelişmiş üretim kabiliyetini müttefik ülkelere aktarmak amacıyla Moğolistan'da kurduğu Fişek İmla Montaj Hattı Fabrikası'nın açılışı 3 Ekim'de Sayın Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilecektir." dedi. SORULAR VE YANITLAR Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." yanıtını verdi.

REKLAM Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin soruyu, "Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan, iki komşu ve kardeş ülkedir. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır." diye cevapladı. TRABZON AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen bomba yüklü bir insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti: "Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde, deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (karakol uçağı, helikopter, İHA, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından itibaren çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahalede bulunmadan ivedilikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."