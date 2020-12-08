Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? sorusu askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar için merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden e Twitter hesabından bu önemli gelişmeyi duyurdu. İşte askerlik sevk tarihlerine ilişkin MSB'nin yaptığı açıklama...

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir" denildi.