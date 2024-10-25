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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Er Kander Babür, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

        MSB: Er Kander Babür, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:38
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        Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür için taziye mesajı yayınladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Tankçı Sözleşmeli Er Kander Babür’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür'e Allah'tan rahmet diledi.

        Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olan Mehmetçiğimiz Kander Babür'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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        #Şehit Kander Babür
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