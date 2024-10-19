MSB görüntüleri paylaştı: Kararlılıkla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde devam eden arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaştı
Giriş: 19.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:29
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca operasyon bölgesinden görüntüler de yer aldı.
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