BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.