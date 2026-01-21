MSB işçi alımı kura çekimi başlıyor! MSB 1113 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kurası için beklenen gün geldi. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba bugün gerçekleştirilecek. Bu noktada MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı’nda istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım ve onarımcısı, uçak motor ve sistemler bakım ve onarımcısı, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi, elektronikçi gibi birçok mesleğe alınacak işçiler kura ile belirlenecek. Merakla beklenen kura çekimi tarihi geldi çattı. 21 Ocak Çarşamba bugün çekilecek kuranın, Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama sayfası...
SINAVA GİRECEK ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK
Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.
2026 MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSB işçi alımı kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda yapılacak.
MSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
MSB işçi alımı kura çekilişinin Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/@TCMilliSavunmaBakanligi) canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
MSB işçi alımı kura sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.
BELGE KONTROLÜ YAPILACAK
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
SINAV GÜNÜ, SAATİ VE YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.
Belirtilen gün ve saatte adayların sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Sınav günü katılış yapmayan adaylara başka bir güne sınav planlaması yapılmayacak, adaylıkları sonlandırılacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.