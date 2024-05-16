MSB işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı 1829 açıktan sürekli işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Heyecanla beklenen MSB kura çekimi tarihi geldi çattı. MSB işçi alımı kura sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları için geri sayım bugün sona eriyor. Noter huzurunda düzenlenecek kura çekiminin ardından MSB işçi alımı isim listesi açıklanacak. Bu kapsamda gözler " MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)
yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Kaynakçı
Frezeci
İnşaat Ustası
Ciltçi
Matbaa Teknisyeni
Sıhhi Tesisatçı
Marangoz
Ofset Baskı Operatörü
Kaloriferci
Elektrikçi
Kaynak Teknisyeni
Otomotiv Boya Ustası
Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi
Terzi
Jeneratör Tamircisi
Şoför - Yük Taşıma
Fırın İşçisi