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        Haberler Kısayol MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları son dakika: 2024 Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

        MSB işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 açıktan sürekli işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Heyecanla beklenen MSB kura çekimi tarihi geldi çattı. MSB işçi alımı kura sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:56
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        Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları için geri sayım bugün sona eriyor. Noter huzurunda düzenlenecek kura çekiminin ardından MSB işçi alımı isim listesi açıklanacak. Bu kapsamda gözler " MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

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        MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır.

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        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

        Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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        İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

        Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

        yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

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        MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

        Elektronik Teknisyeni

        İş Makineleri Operatörü

        Kaynakçı

        Frezeci

        İnşaat Ustası

        Ciltçi

        Matbaa Teknisyeni

        Sıhhi Tesisatçı

        Marangoz

        Ofset Baskı Operatörü

        Kaloriferci

        Elektrikçi

        Kaynak Teknisyeni

        Otomotiv Boya Ustası

        Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

        Terzi

        Jeneratör Tamircisi

        Şoför - Yük Taşıma

        Fırın İşçisi

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