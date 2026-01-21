MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2026: MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı 1113 sürekli işçi alımı kurası 21 Ocak Çarşamba günü çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile iş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım ve onarımcısı, uçak motor ve sistemler bakım ve onarımcısı, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi, elektronikçi gibi mesleklere yapılacak alım için asil ve yedek adaylar belirlendi. Akabinde ise MSB işçi alımı kura sonucu asil ve yedek isim listesi başvuru yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1113 sürekli işçi alımı için süreç devam ediyor. MSB işçi alımı kura çekimi 21 Ocak Çarşamba bugün gerçekleştirildi. Kura çekilişi, Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapıldı. Böylece sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2026 MSB işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!
SINAVA GİRECEK ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK
Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.
2026 MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSB işçi alımı kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da başladı.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda yapılıyor.
MSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
MSB işçi alımı kura çekişi canlı yayın kanalı bulunmuyor.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
MSB işçi alımı kura sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BELGE KONTROLÜ YAPILACAK
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
SINAV GÜNÜ, SAATİ VE YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.
Belirtilen gün ve saatte adayların sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Sınav günü katılış yapmayan adaylara başka bir güne sınav planlaması yapılmayacak, adaylıkları sonlandırılacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.