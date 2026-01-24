Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSB KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! 2026 MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

        MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları erişime açıldı! 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı süreci devam ediyor. Yayımlanan ilan doğrultusunda başvurular 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Kura çekimi ise 21 Ocak 2026 tarihinde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda belge kontrolüne katılmaya hak kazanacak adaylar belirlendi. Merakla beklenen MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 MSB kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Giriş: 24.01.2026 - 07:51 Güncelleme: 24.01.2026 - 07:51
        1

        Milli Savunma Bakanlığı 1113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 tarihinde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda belge kontrolüne katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Başvuru yapan adaylar tarafından merakla beklenen MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, MSB kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        2026 MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        MSB işçi alımı kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

        Çekiliş, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda yapıldı.

        3

        MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı.

        Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Millî Savunma Bakanlığı 1.113 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

        Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.'' denildi.

        4

        MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlandı.

        Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek listelerini T.C. Kimlik Numaraları ve doğrulama kodu ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

        MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

        Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.

        Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

        Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

        Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.

        6

        SINAV GÜNÜ, SAATİ VE YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.

        Belirtilen gün ve saatte adayların sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Sınav günü katılış yapmayan adaylara başka bir güne sınav planlaması yapılmayacak, adaylıkları sonlandırılacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

        7

        MSB İŞÇİ ALIMI İLANI VE KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
