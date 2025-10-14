MSB muvazzaf subay alımı ne zaman? MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihi, şartları belli mi?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevlendirilmek üzere subay alımı yapacak. Alımlar lisans veya yüksekokulları farklı bölümlerinden yapılacak. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak. Peki MSB muvazzaf subay alımı ne zaman, başvuru tarihi, şartları belli mi?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından muvazzaf subay alımı yapılıyor. Fiziki yeterlilik testi ve mülakatı içeren ikinci seçim aşamasına dair tarih ve saat bilgisi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte, 2025 MSB muvazzaf subay alımı detaylar
MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lisans mezunu muvazzaf subay adayı alımı için başvurular 14-26 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru ücreti ise 500 TL'dir.
Adayların KPSS P3 puanına sahip olmaları ve bazı alanlar için de yabancı dil sınav puanı olması gerekiyor.
Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacak.
Başvurular kabul edilen adayların ikinci seçim aşamaları da Ankara Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılacak.
Fiziki yeterlilik testi ve mülakatı içeren ikinci seçim aşamasına dair tarih ve saat bilgisi
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Başarılı olan adaylar Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine katılacak.
SEÇİM AŞAMASI
KPSS puanı ve kılavuzda belirtilen diğer şartlar birinci seçim aşamasıdır.
Ön başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşamasında; KPSS ve/veya Yabancı Dil Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı öne çıkacak.