MSB: Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye destek olacaktır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre yılın son basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Menbic'de 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır."

REKLAM "HUDUTLARDA 136 KİŞİ YAKALANDI" Tuğamiral Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını ve 1186 kişinin ise engellendiğini, 2025 yılında hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 942, engellenen kişi sayısının da 66 bin 794 olduğunu belirtti. Aktürk, ayrıca hudut birlikleri tarafından; Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen bin 982 kilogram uyuşturucunun kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini kaydetti. Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır" diye konuştu. "İSRAİL İSTİKRARSIZLIK YARATMAYA DEVAM ETMEKTEDİR" Tuğamiral Aktürk, İsrail'in 2 yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini belirterek, "Uluslararası toplum ise İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin’e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan itibaren 45’i NATO, 29’u milli, 59’u davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikatın başarıyla icra edildiğini kaydetti. "HİSAR-A ENVANTERE ALINDI" Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankı, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A ile, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirtti. Aktürk, "Sürekli değişen ve çeşitlenen tehditlere karşı tüm harekat alanlarında etkin, esnek ve yüksek teknolojiye dayalı bir yapı oluşturma çabasını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; daha güçlü, modern ve etkili bir savunma kapasitesine sahip olması için 2026 yılında da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda; başta çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe, insansız savaş uçaklarımız Kızılelma ve Anka-3 olmak üzere insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede silah sistemlerinin geliştirilmesi, Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm denizlerde donanmamızın yeteneklerini genişleterek daha güçlü hale getirilmesi amacıyla içerisinde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltımız ve Milli Uçak Gemimizin de yer aldığı 39 geminin tersanelerimizde aynı anda inşası ve yeni sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir. Ayrıca, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri, siber savunma ve siber harekat yetenekleri, otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüksek caydırıcılık kapasitesini daha da artıracak, böylece, geleceğin muharebe konseptini şekillendiren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ENTEGRASYON SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ" Bakanlık, güncel konulara ilişkin açıklama da yaptı. Suriye'deki son duruma ve SDG terör örgütünün 10 Mart mutabakatı doğrultusunda Suriye ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" denildi. "F-35 KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR" F-35 tedarikine ilişkin olarak ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayi iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.