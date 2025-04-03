MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Adaylar için, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri devam ediyor. 18 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak tercih süreci ile MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Peki, MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte MSÜ 2025 taban puanları hakkında güncel bilgiler...
Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma hayali kuran adaylar için kritik tercih süreci devam ediyor. Bilindiği gibi, 23 Şubat’ta yapılan MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Bu kapsamda, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanları ve kontenjanlar, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. İşte detaylar…
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.
MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848