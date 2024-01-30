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        Haberler Gündem MSÜ başvuru son tarih bugün! 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        MSÜ başvuruları bugün bitiyor! ÖSYM başvuru kılavuzu ile 2024 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

        MSÜ son başvuru tarihi bugün olarak belirlendi. 3 Ocak itibarıyla başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvurularında sona gelindi. Bu kapsamda "MSÜ başvuru nasıl ve nereden yapılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, ÖSYM başvuru kılavuzu ile 2024 MSÜ başvuru ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:58
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        ÖSYM tarafından 3 Ocak'ta alınmaya başlanan MSÜ başvuruları bugün sona eriyor. MSÜ başvuru işlemleri 'ais.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılabiliyor. Peki, MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 2024 YAYIMLANDI!

        Sınava ilişkin tüm bilgiler 2024-MSÜ başvuru kılavuzunda yer alıyor. MSÜ başvuru kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada "2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvuruların 3 Ocak 2024 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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        2024-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI" ifadelerine yer verildi.

        MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sınava girecek adaylar, 2024-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi (3-30 Ocak 2024) içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

        MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2024 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2024 yılı MSÜ sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

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        MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

        2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

        3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2004 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

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        4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2021 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

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        5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

        6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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