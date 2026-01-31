Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026: MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak, geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ ne zaman?

        MSÜ geç başvuru tarihi 2026: MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak?

        5 Ocak tarihinde başlayan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları 29 Ocak'ta son buldu. Son başvuru tarihini kaçıran adaylar, MSÜ geç başvuru tarihini gündemine aldı. MSÜ geç başvuruları belirlenen tarihte ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2026 MSÜ geç başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:26
        1

        MSÜ geç başvuruları için geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından MSÜ geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. MSÜ geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile belli oldu. Adaylar geç başvurularını, sınav ücretinin yüzde 50 fazlasını ödeyerek tamamlayabilecek. Peki, "MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak, geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ ne zaman?" İşte MSÜ geç başvuru ücreti...

        2

        MSÜ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

        MSÜ başvuru işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı 29 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.

        3

        MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 Salı günü alınacak.

        4

        MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        5

        MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Şubat 2026 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

        6

        MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

