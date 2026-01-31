MSÜ geç başvuruları için geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından MSÜ geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. MSÜ geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile belli oldu. Adaylar geç başvurularını, sınav ücretinin yüzde 50 fazlasını ödeyerek tamamlayabilecek. Peki, "MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak, geç başvuru ücreti ne kadar? MSÜ ne zaman?" İşte MSÜ geç başvuru ücreti...