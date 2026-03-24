MSÜ puan ve sıralama hesaplama 2026: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ 2026 sonuçları erişime açıldı ve adaylar sınav performanslarını öğrenmeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday için şimdi en kritik süreç olan puan ve başarı sıralaması hesaplamaları gündemde. MSÜ değerlendirme sistemi, adayların doğru-yanlış sayıları üzerinden hesaplanan puan türleri ve başarı sıralamasına göre şekillenirken, yerleştirme sürecinde kontenjan ve taban puan kriterleri belirleyici olacak. Peki MSÜ puanı ve sıralaması nasıl hesaplanır, adayları hangi aşamalar bekliyor? İşte bilgiler...
MSÜ 2026 sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte adaylar gözünü puan ve sıralama hesaplama detaylarına çevirdi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar için yalnızca MSÜ puanı değil, aynı zamanda YKS sürecine katılım da büyük önem taşıyor. Değerlendirme sürecinde testlerdeki netler, standart sapma ve katsayılar dikkate alınarak puanlar oluşturulurken, yerleştirmeler başarı sırası ve kontenjanlara göre yapılacak. MSÜ puan hesaplama sistemi nasıl işliyor, sıralamalar neye göre belirleniyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.
Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.