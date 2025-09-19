Habertürk
        MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: İsrail kendisine bir tarih yaratma peşinde

        MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: İsrail kendisine bir tarih yaratma peşinde

        TEKNOFEST'i ziyaret eden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu "İsrail kendisine bir tarih yaratma peşinde. Yahudiler çok eski tarihlerden itibaren Filistin topraklarındaydılar ama uzun süreli bir hakimiyetleri olmadı. Filistin'de ve Kudüs'te en uzun süreli hakimiyeti olan millet Türklerdir. Bunu net ve açık bir şekilde söyleyelim." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 19:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:55
        'İsrail tarih yaratma peşinde'
        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İsrail Başbakanı Binyamin​​​​​​​ Netanyahu'nun Türkiye'de müzede bulunan Siloam Kitabesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Bu bir su kanalı kitabesi. Roma'da, Mısır'da ve Çin'de bunun gibi binlerce var ama Yahudilerle ilgili en eski kitabelerden birisi olduğundan onlar için önemli. Onlar Kudüs'te hak iddia etmek için söylüyorlar ama Kudüs'te en fazla hakim olan millet 800 yılla Türklerdir" dedi.

        Rektör Afyoncu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli' Haberi Görüntüle

        Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında gıda, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen teknolojileri inceleyen Afyoncu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        TEKNOFEST'in yıllardan beri başarılı bir organizasyon olarak sürdüğünü kaydeden Afyoncu, "Gezdikçe şunu gördüm, Aksaray'dan, Konya'dan, Bursa'dan, Türkiye'nin her tarafından, liselerden, üniversitelerden genç kardeşlerimiz gelmiş. Heyecan içerisinde su altı aracı yapmışlar, roket yapmışlar, karıştırma cihazı yapmışlar ve son derece heyecanlı bir şekilde elleri icada bulaşmış. Bu son derece önemli. TEKNOFEST'in en önemli özelliği üreten bir gençlik geliyor olması." diye konuştu.

        Afyoncu, TÜME standında gördüğü tarım teknolojilerini önemli bulduğunu, Türkiye'de gıdanın da savunma sanayi kadar önemli olduğunu, modern üretim metotlarının yayılması gerektiğini belirtti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'de bulunan Siloam Kitabesi'ne ilişkin açıklamalarını değerlendiren Afyoncu, "İsrail kendisine bir tarih yaratma peşinde. Yahudiler çok eski tarihlerden itibaren Filistin topraklarındaydılar ama uzun süreli bir hakimiyetleri olmadı. Filistin'de ve Kudüs'te en uzun süreli hakimiyeti olan millet Türklerdir. Bunu net ve açık bir şekilde söyleyelim." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in kitabeyi kendilerinin çok eski tarihlerden itibaren buradayız demek için kullandığını aktaran Afyoncu, şunları kaydetti:

        "Kitabe, milattan önce 8. yüzyılda Şiloah denilen bir su kanalının hikayesidir. Bu, 19. yüzyılda bulunduğu zaman 1982'de Müzeyi Hümayun'a, bugün Arkeoloji Müzeleri'ne gelmiş bir kitabedir. Kitabede, Yahudi Kralı'nın o bölgede Asurlar'ın kuşatmasına karşı bir su kanalı inşa etmesiyle ilgili bilgiler var. Fakat eski ayette geçen bu hadisenin kitabeyle birebir örtüşüp örtüşmediği tartışılıyor. Kimisi onu hadiseye bağlıyor, kimisi bağlamıyor."

        Kitabenin İsrailli yetkililer tarafından defalarca Türk yetkililerden istendiği anlatan Afyoncu, bu taleplerin karşılık bulmadığını belirtti.

        Afyoncu, şöyle devam etti:

        "Kudüs, 1882'de bir Osmanlı toprağıydı. İstanbul, Osmanlı'nın başkentiydi. Kudüs'teki bir obje İstanbul'a yani imparatorluğun merkezine çalınmasın, kaybolmasın diye getirildi. Sadece bu değil bizim müzelerimizde birçok farklı millete ait önemli objeler var ama bunlar o dönemde Osmanlı toprağındaydı. Bu, İngiltere'nin gelip Orta Doğu'dan obje alıp götürmesi gibi değil. Kendi toprağınızdaki bir objeyi kendi ülkenizin müzesine getiriyorsunuz ve koyuyorsunuz. Obje, Türk müzelerinde 100 küsür seneden beri sergileniyor, şu anda İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunuyor. Sergide mi değil mi bilmiyorum. Müzeye sormamız lazım ama benim bildiğim sergilenmiyordu."

        Kitabenin kutsal olmadığına işaret eden Afyoncu, "Bu bir su kanalı kitabesi. Roma'da, Mısır'da ve Çin'de bunun gibi binlerce var ama Yahudilerle ilgili en eski kitabelerden birisi olduğundan onlar için önemli. Onlar Kudüs'te hak iddia etmek için söylüyorlar ama tekrarlıyorum Kudüs'te en fazla hakim olan millet 800 yılla Türklerdir." değerlendirmesini yaptı.

        #Erhan Afyoncu
        #TEKNOFEST
