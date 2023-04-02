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Adaylar dikkat! MSÜ kaçta başlıyor ve bitiyor?

Gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ayrıntılarına çevrildi. Heyecan içindeki adaylar sınava girmeden önce son araştırmalarını yapıyor. ÖSYM duyurusuna göre, MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacak. İşte MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi hakkında merak edilenler...

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  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. 2 Nisan 2023 Pazar yani bugün düzenlenecek sınav hakkında detaylar merak edilirken adaylar tarafından "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusu gündeme geldi. İşte ÖSYM duyurusu ile MSÜ saat bilgisi ve konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...
  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    MSÜ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.
  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    MSÜ KAÇ SORU OLACAK?

    Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. 
  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
  • MSÜ saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ÖSYM 2023 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi açıklandı

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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