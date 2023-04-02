Adaylar dikkat! MSÜ kaçta başlıyor ve bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. 2 Nisan 2023 Pazar yani bugün düzenlenecek sınav hakkında detaylar merak edilirken adaylar tarafından "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusu gündeme geldi. İşte ÖSYM duyurusu ile MSÜ saat bilgisi ve konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...