ÖSYM sınav takvimine göre; 2024 MSÜ sınav tarihi belli oldu. Mart ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kalmasıyla ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna odaklanıldı. Sınava katılacak adaylar sınav belgelerini nasıl indireceğini ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...