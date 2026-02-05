Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 29 Ocak itibarıyla tamamlandı. Başvuruların ardından adayların gözü sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe döndü. 1 Mart Pazar günü gerçekleşecek sınav sonucunda Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımları yapılacak. Peki, 2026 MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:45
        2026 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. 5 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını yapan öğrenciler, sınava girerken yanında bulundurmaları gereken belgeleri araştırıyor. Sınavda adaylara 120 soru sorulurken 165 dakika süre tanınacak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın 2026 sınav kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci, 5 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı.

        Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar resmi duyuru geldiğinde, sınav merkezi ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.

        2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        MSÜ sınavı 01 Mart 2026 Pazar günü gerçekleşecek ve saat 10.15'te başlayacak.

        MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

        Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

        Sınavda,

        Türkçe 40 soru,

        Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,

        Temel Matematik 40 soru,

        Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.

        SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Adayların sınava girerken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. 2026-MSÜ sınav kılavuzuna göre fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı ya da süresi geçmemiş fotoğraflı pasaportu olmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

        2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde “https://ais.osym.gov.tr” adresinden temin edebilecek. Bu kapsamda MSÜ sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
