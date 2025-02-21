MSÜ sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren adaylar, MSÜ sınav tarihini gündemine aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru sorulmaktadır. 165 dakika süren Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı çoktan seçmeli beş seçenekli testten oluşmaktadır. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, MSÜ iptal mi oldu?" İşte MSÜ sınavı tarihi ve saati...