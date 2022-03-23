Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sınava kısa bir süre kala binlerce aday, sınav günü ve sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte MSÜ sınav günü ve başlama saati, toplam süresi ve bitiş saati...