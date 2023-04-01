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2023 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen adaylar, 2 Nisan 2023 Pazar günü MSÜ sınavına katılım gösterecek. Adaylar, sınav öncesinde olduğu birçok konu hakkında araştırma yapıyor Bu noktada, 2023 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda 450 bini aşkın aday katılıyordu.

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  • MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 Pazar günü yurt genelinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. 2023 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve sınava kaç kişi girecek sorusu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavına kaç kişi girecek? İşte, MSÜ başvuru sayısı ile ilgili sayısal bilgiler
  • MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?

    MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.
  • MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?

    Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanılacağını belirtti.
  • MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?

    Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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