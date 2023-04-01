Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 Pazar günü yurt genelinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. 2023 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve sınava kaç kişi girecek sorusu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavına kaç kişi girecek? İşte, MSÜ başvuru sayısı ile ilgili sayısal bilgiler