MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2026 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda gerçekleştirilen sınavın ardından MSÜ sınavına katılan aday sayısı merak konusu oldu. Peki, "MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2026 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu?" İşte MSÜ sınavına giren aday sayısı...
ÖSYM tarafından 1 Mart tarihinde uygulanan MSÜ sınavında sonuçları 24 Mart tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından, MSÜ sınavına giren kişi ve başvuru sayıları gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları özelinde taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih süreci öncesinde tercih kılavuzu ile belli olacak. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2026 MSÜ'ye kaç kişi girdi, kaç kişi başvurdu? İşte detaylar...
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları açıklandı
2026-MSÜ sınavına 340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 aday başvuru yaptı.
Sınava giren adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.
2026-MSÜ'ye giren adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.
2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 yılının MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını baz alarak tercih listelerini şekillendirebilirler.
2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ tercihleri, geçen yıl 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğuda bu yıl MSÜ tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde veya nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.