MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

MSÜ sınavına başvuru yapan aday sayısı açıklandı.

2026-MSÜ sınavına 340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 aday başvuru yaptı.

Sınava giren adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.

2026-MSÜ'ye giren adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.