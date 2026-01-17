MSÜ son başvuru tarihi 2026: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları 5 Ocak Pazartesi günü başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden son başvuru tarihine kadar yapabilecek. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?" işte 2026 MSÜ son başvuru tarihi...
MSÜ başvurularında son günlere girildi. 5 Ocak tarihinde başlayan başvuruların ardından MSÜ son başvuru tarihi adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. MSÜ sınavında adaylara, 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2026 MSÜ son başvuru tarihi...
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başladı 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.
Buna göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.