Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ 2026: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

        MSÜ son başvuru tarihi 2026: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları 5 Ocak Pazartesi günü başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden son başvuru tarihine kadar yapabilecek. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?" işte 2026 MSÜ son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 01:46 Güncelleme: 17.01.2026 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSÜ başvurularında son günlere girildi. 5 Ocak tarihinde başlayan başvuruların ardından MSÜ son başvuru tarihi adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. MSÜ sınavında adaylara, 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2026 MSÜ son başvuru tarihi...

        2

        MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başladı 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.

        Buna göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        4

        MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu