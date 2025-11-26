Habertürk
        Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefi oldu - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefi oldu

        Muazzez Ersoy, adına açılan sahte WhatsApp hesaplarından yakın çevresine mesajlar gönderildiğini açıklayarak; "Bu mesajlar bana ait değildir" diyerek takipçilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

        Giriş: 26.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:34
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Muazzez Ersoy, son dönemde art arda karşılaştığı dolandırıcılık girişimleri nedeniyle yeni bir uyarı yapmak zorunda kaldı. Hatırlanacağı üzere ocak ayında, yapay zekâyla üretilmiş sahte görüntüler üzerinden ilaç ve kozmetik ürünü satışı yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlatmıştı. Mart ayında ise çeşitli internet sitelerinde adını kullanarak ürün satan kişilerin, Ersoy’un şöhretinden haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.

        Ünlü şarkıcı bu kez, adına açılan sahte WhatsApp hesapları üzerinden yakın çevresine mesajlar gönderildiğini belirterek sosyal medya hesabından yeni bir uyarı paylaştı.

        Muazzez Ersoy, WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı.

        Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve uyarmayı uygun gördüm. Lütfen size de ulaşıldıysa bildirin, ulaşılmadıysa dikkatli olmanızı rica ederim. Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir.

        #Muazzez Ersoy
