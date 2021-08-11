Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a duyduğu hayranlık nedeniyle sahne ve müzik hayatına atılan Muazzez Ersoy gündemde. İşte gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy'a dair merak edilenler...

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. Klasik Türk müziği, fantezi müzik ve arabesk müzik dallarında şarkılar söyleyen ses sanatçısı Muazzez Ersoy 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına sahip sanatçılardan biridir. Devlet Sanatçısı ödülüne 1998'de layık görülen Muazzez Ersoy seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da anılıyor.

Aynı zamanda Muazzez Ersoy 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün “iyi niyet elçisi” seçilmiştir.

MUAZZEZ ERSOY ÖZEL HAYATI

Muazzez Ersoy'un çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

MUAZZEZ ERSOY ALBÜMLERİ

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