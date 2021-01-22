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Mucize Doktor 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 46. son bölüm

Mucize Doktor 46. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizi her Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında yer alıyor. Mucize Doktor 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 46. son bölüm özeti...

Mucize Doktor 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 46. son bölüm

Mucize Doktor yeni bölümleriyle Perşembe akşamları 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali, dengesini iyice şaşırır. Vuslat Hanım, planlarını gerçekleştirmek için harekete geçer. Diziseverler merak ediyor: Mucize Doktor 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 46.. son bölüm özeti...

MUCİZE DOKTOR 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 46.BÖLÜM ÖZETİ

Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali’ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.

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