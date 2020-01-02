Mucize Doktor neden yok?

Dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak. Normalde bu akşam Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecekti. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.