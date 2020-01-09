Başarılı isimlerin başrol paylaştığı Mucize Doktor bu akşam var mı sorusu izleyenler tarafından sorgulanmaya başladı. Her perşembe günü Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor yılbaşı nedeniyle televizyonda yayınlanamamıştı. Peki Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte sorunuz cevabı...

Mucize Doktor konusu

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor bu akşam var mı?

Mucize Doktor 17. bölümü ile bu akşam Fox TV ekranlarında olacak.

Mucize Doktor Fragman

https://www.youtube.com/watch?v=3o3QuoHUqPU

bu linkten Mucize Doktor 17. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.