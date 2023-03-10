'Mucize'nin yavruları Maraşta, Doğan ve Umut oldu!

Kedinin bakımını ve sorumluluğunu bizim arkadaşlarımız üstlendi. Öğrencilerimiz de bu konudan çok mutlular. Önümüzdeki hafta içinde de kediye ayrı bir yuva yaparak bakımına devam edeceğiz. Bizim için sürpriz oldu. Öğrencilerimiz de burada onu ziyaret ediyorlar. Sevmek istiyorlar. Kediyi ve yavrularını kontrollü bir mekana çekerek öğrencilerle bütünleşmesini sağlayacağız" diye konuştu.