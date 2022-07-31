Ünlü sunucu Müge Anlı babasını kaybetmenin acısını yaşadı. Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı vefat etti. İhsan Anlı’nın cenazesi dün Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Vefat haberinin ardından "Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir, kaç yaşındaydı?" sorusu araması gündeme geldi. İşte Müge Anlı'nın babası hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'nın hayatı ile ilgili detaylı bilgiler bulunmuyor. Baba - kızın aralarının uzun süredir açık olduğu ve Müge Anlı ile babasının küs olduğu konuşuluyor. İhsan Anlı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü de iddialar arasında yer alıyor.