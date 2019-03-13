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Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün Antalya'nın Kepez ilçesinde bir piknik alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin ayrıntıları teker teker ortaya çıkıyor. Peki, Asım Bayram'ı kim öldürdü? İşte detaylar...
ASIM BAYRAM NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Antalya'da ormanlık alanda 9 parçaya ayrılmış halde bulunan cesedin 47 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu ortaya çıktı. Ailesi Bayram'ı katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla arıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Asım Bayram'ın kızı Necla Uçar, babasının cenazesinin olduğunu belirledi.
ASIM BAYRAM'I KİM ÖLDÜRDÜ?
Ev almak için para dolu çanta ile evinden çıkıp bir daha geri dönmeyen emlak zengini Asım Bayram'ın cesedinin bulunmasının ardından savcılığın talimatıyla polis Medeni Öztaş ve Murat Güneş'in evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak iki şüpheli de polisten kaçtı. Sabaha kadar süren operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve birden fazla delil toplandı.Kendisini asker emeklisi olarak tanıtan Medeni Öztaş ve Murat Güneş sabah saatlerinde kıskıvrak yakalandı.
ASIM BAYRAM'IN PARA ÇANTASI KAYIP!
Yapılan arama çalışmalarında katil zanlıların evinde kasa boş çıktı ve Asım Bayram'ın para dolu çantası hala bulunamadı.
FERLUGA HANIM'A TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI!
Asım Bayram'ın eşi Ferluga Hanım için de tutuklama kararı çıkarıldı. Ferluga Hanım canlı yayında gözaltına alınarak Antalya Cinayet Masası'na götürülecek.
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