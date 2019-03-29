Müge Anlı'da aranan kayıp definecilerin sırrı çözülmeye çalışıyor. İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde, "Ben Mehdiyim. Güçlerim var. Hazineleri görüyorum" diyerek dini kullanarak 3 yıl boyunca Enes Uçkan ve Cemal Güngör'e kazı çalışması yaptıran Nur Mehmet Pehlivan isimli şahıs, dün canlı yayında kan donduran açıklamalarda bulundu.

KAYIP DEFİNECİLER ÖLDÜ MÜ?

'Sahte Mehdi' Nur Mehmet Pehlivan, sözde definenin olduğu kapıyı açmak için dinamit ile patlattıktan sonra Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ün içeri girdiğini söyleyerek kan donduran açıklamalarına şöyle devam etti; " Cemal ve Enes'in içeri girmesinin ardından ben de tünele girdim. Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkemi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi hem de izleyenleri çileden çıkardı. Defineci Cemal Güngör ile Enes Uçkan'ın ölüme mi terk edildiği yoksa kaçtılar mı gizemini korumaya devam ediyor.

SAHTE MEHDİ GÖZALTINA ALINDI!

Dini istismar ederek Mehdi olduğunu söyleyip insanları kandıran Nur Mehmet Pehlivan, dün Müge Anlı'nın programında yaptığı açıklamaların ardından bugün gözaltına alındı.