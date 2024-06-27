Müge Anlı sezon finali mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi merak konusu oldu. Gündüz kuşağında hafta içi her gün Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram sürecinde yayınlanmadı. Sevenleri ise "Müge Anlı sezon finali mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularına cevap arıyor. İşte ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali tarihi...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapıyor. Kurban Bayramı süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi araştırılıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ara verecek? İşte ayrıntılar...
MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Haziran günü sezon finali bölümüyle ekrana geliyor olacak. Yeni sezonun Eylül başında başlıyor olması bekleniyor.
Geçtiğimiz sene 23 Haziran'da sezon finali yapan program yeni sezona da 4 Eylül'de başlamıştı.