Müge Anlı ve ekibi faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesini çözmeye çalışıyor. İlk bölümü 18 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan Müge Anlı programı günümüzde Müge Anlı ve Tatlı Sert olarak yayın hayatına devam etmektedir. Türkiye'deki birçok kayıp vakası, cinayetleri ve dolandırıcılık işlerini ortaya çıkarmayı başaran Müge Anlı ve ekibi hız kesmeden yoluna devam ediyor. Müge Anlı ve Tatlı Sert saat kaçta başlıyor? ATV yayın akışına göre Müge Anlı ve Tatlı Sert saat kaçta yayınlanıyor sorusu merak ediliyor...

MÜGE ANLI VE TATLI SERT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ATV yayın akışına göre hafta içi her gün sabah saat 10.00'da Müge Anlı ve Tatlı Sert programı ekranlara geliyor.

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