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        Haberler Magazin Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kızları Vina ve oğulları Rika ile dört kişilik aile fotoğrafları geldi - Magazin haberleri

        Müge Boz - Caner Erdeniz çiftinden dört kişilik mutlu aile pozları

        1 Haziran'da oğulları Rika'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne - baba olmanın sevinicini yaşayan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti, kızları Vina ve yeni doğan bebekleri ile dört kişilik mutlu aile fotoğraflarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:52
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        13 Haziran 2019'da Barselona'da evlenen kızları, Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucaklarına alan oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 1 Haziran'da da ikinci çocuklarına kavuşmuştu.

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        Erkek bebek dünyaya getiren ve Rika adını veren Müge Boz, eşi Caner Erdeniz, kızı Vina ve yeni doğan bebeği ile objektif karşısında poz verdi.

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        Eşi, kızı ve oğluyla dört kişilik ardından Rika ile ayrı ayrı çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan Müge Boz'un paylaşımları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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        Müge Boz, yayımadığı fotoğrafta Rika'nın yüzünü kapattı.

        #müge boz
        #Rika Erdeniz
        #caner erdeniz
        #vina erdeniz
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