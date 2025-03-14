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        Haberler Gündem Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar | Son dakika haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Aras ve sendika üyelerinin yaptığı toplantıda işçiler kürsüye baretlerini fırlattı, bir kadın gazeteci de saldırıya uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:56
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        Muğla Belediye Başkanı'na baret fırlattılar
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında gerginlik yaşandı. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu.

        Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

        Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı. Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı.

        Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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