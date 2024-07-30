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        Haberler Gündem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan CEMR imzası

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan CEMR imzası

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:19
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        Aras'tan CEMR imzası
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        Muğla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imza törenine Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, ilçe belediyeleri kadın meclis üyeleri, ilçe kadın kolları başkanları, oda ve STK temsilcileri ile çevre ilçelerden bir çok kadın katıldı.

        "MUĞLA'DA KADIN TARİHİ YAZACAĞIZ"

        Programda konuşan Kadın Koalisyonu Yerel Yönetimler Danışmanı Bahar Yalçın “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sürekli eşitliği vurguladığını gördük. Bugün bu imzayı atması da bizim için büyük bir önem taşıyor. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Kadın Koalisyonu Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanı İlknur Üstün ise “Bugün tarihi bir gün. Sayın Ahmet Aras bugün attığı imzayla bize ‘ben eşit bir Muğla yaratacağım’ diyor. Kendisini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan “Ahmet Aras’la birlikte CEMR üzerinden Muğla’da kadın tarihi yazacağız” diye konuştu.

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        "KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel konuşmasında “Şiddete Karşı Tutum Belgesini Türkiye’de imzalayan iki belediye var. Bunlardan biri Bodrum diğeri ise Muğla Büyükşehir Belediyesi. Tek imza atan başkan ise Başkanımız Sayın Ahmet Aras. Başkanımızın önderliğinde daha bir çok işe imza atacağımıza inanıyor, bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

        "BUGÜN BİR YENİSİNE DAHA ŞAHİT OLUYORUZ"

        Şiddete Karşı Tutum Belgesi’nin imzalanmasından sonra bugün atılan imzanın önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bodrum Belediyesi döneminden bu yana kadınlar için bir çok çalışma yaptı, bir çok işe imza attı. Bugün bir yenisine daha şahit oluyoruz. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum.” dedi.

        "KADINLARA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

        Üç ayda büyük işler başardıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Üç ay sonra CEMR’i imzalayan belediye başkanı olarak karşınızda oturuyorum. CEMR’i iyi bilmek lazım, aslında şartlarını da hayata geçirmek kolay değil. İmzayı atarken büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Seçimi kazanmak bir başarı değil, önemli olan kazandıktan sonra somut olarak vatandaşlara kazandırabileceğiniz, sunabileceğiniz hizmetler önemli. Kadınların mücadelesi tarihsel bir mücadele. Kültür, din, anlayış, yönetim ve bir çok konu karşısında kadınlar eşitlik için tarih boyunca mücadele etmiştir ve etmeye devam ediyor. Biz de kadınlara bu yolda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuda adım atıyoruz. Atacağım bu imzayı ayrımcılığa, şiddete ve cinayete maruz kalan kadınların, burada olan olmayan tüm kadınların adına, anısına atıyorum.” dedi.

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        #Ahmet Aras
        #Muğla CEMR
        #haberler
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