12 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak için fiber karinalı lastik bot ile hareket eden botun motor arızası yapması sonrası lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:50 facebook

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