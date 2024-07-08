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        Haberler Gündem Muğla'da denize giren kişi boğuldu - Güncel haberler

        Muğla'da denize giren kişi boğuldu

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde denize giren kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:58
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        Denize giren kişi boğuldu
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        Kayacık Sahili'nden denize giren Alperen Kıvrak (26) bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların denizden çıkardığı Kıvrak, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kıvrak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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