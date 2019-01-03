Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da FETÖ'nün darbe teşebbüsünün ardından gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

15 Temmuz'dan sonra iş yükünün büyük bölümünün yargıya düştüğünü belirten Yavuz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak FETÖ ve darbe soruşturmaları kapsamında bin 418 dava açtıklarını kaydetti.

Şu ana kadar 913 dosyanın karara bağlandığını belirten Yavuz, "Mahkemelerimiz şu ana kadar Muğla'da 2 bin 491 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bunlardan 833 kişi tutuklandı" dedi. 783 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 717 kişinin emniyetten, savcılıktan ve mahkemeden serbest bırakıldığını ifade eden Yavuz, 158 kişinin firari durumda olduğunu aktardı.

Başsavcı Yavuz, 15 Temmuz'dan bugüne kadar 2 bin 170 iddianame hazırladıklarını ve 15 Temmuz sürecinde 6 gizli tanık dinlediklerini kaydetti.



YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Muğla'daki en önemli davalardan birinin FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin suikast timi davası olduğunu anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

Karara bağlanan ve sanıkların tamamına yakınının ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası aldığı suikast timi davası önem arz ediyor. Suikast timi dosyası nisan ayında istinafa gitti. Dört aylık bir sürede istinaf bizim 2. Ağır Ceza Mahkememizin vermiş olduğu kararı onadı. Şu anda da Yargıtay aşaması devam ediyor."

Kentte FETÖ'nün sözde sorumlularının da tespit edildiğine ve mahkemeye çıkarıldığına vurgu yapan Yavuz, bunların da bazıları hakkında hapis cezası verildiğini, bazılarının ise yargılamalarının devam ettiğini kaydetti.

Şu ana kadar ellerinde 449 ihbar dosyası bulunduğunu aktaran Yavuz, bunlardan 254'ünde soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, 39'unun soruşturmaya kaydedildiğini, 92 dosyanın ise beklediğini, 51 dosyanın yetkisizlikle gönderildiğini, 13 dosyanın da birleştirildiğini ifade etti.





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