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Muğla'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Muğla'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun, yaşamını yitirdi

Muğla'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
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DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya-Muğla karayolu Döğüşbelen Kavşağı'nda meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (36) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı kamyonet, kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Arif Coşkun'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Arif'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Döğüşbelen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arif Coşkun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ümit G.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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