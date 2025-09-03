Habertürk
        Muğla'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Muğla'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, araçtaki kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 05:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:21
        Otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Huesniye An Morkoyun (75) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Meryem Okuyucu (71), sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Muğla
        #haberler
        #Son dakika haberler
